Компания АСЗ передумала застраивать набережную Тулака в Волгограде жилыми домами

Из окон будущих домов мог бы быть такой вид, но строители передумали возводить тут здания. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На прошлой неделе «КП-Волгоград» сообщала, что мэрия объявила общественные слушания по поводу земли на набережной Тулака. Волгоградцев попросили высказаться о том, согласны ли они поменять назначение земельного участка с зоны парков, набережных, пляжей на жилую зону средне-этажных и многоэтажных жилых домов. На пустыре рядом с рестораном «Миля» компания АСЗ захотела реализовать инвестпроект: построить жилые дома. Сегодня застройщик отказался от этой идеи: после нашей публикации жители города высказали негодование по поводу возможного строительства в этом месте.

- Общество с ограниченной ответственностью «А» Специализированный застройщик» позиционирует себя как социально-ответственный застройщик. Мнение жителей города является важным критерием для определения возможности и целесообразности реализации проекта по строительству жилья, - прокомментировали «КП-Волгоград» в строительной компании. И заявили, что никакого строительства они тут вести не будут. Изменять назначение земли не придется.

- Соответствующее заявление направлено в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград сегодня, 25 июня, 2021 года, - отчитались представители застройщика.