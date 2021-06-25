Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 17:05

Компания АСЗ передумала застраивать набережную Тулака в Волгограде жилыми домами

Застройщик сообщил, что не будет реализовывать инвестпроект в этом месте
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из окон будущих домов мог бы быть такой вид, но строители передумали возводить тут здания.

Из окон будущих домов мог бы быть такой вид, но строители передумали возводить тут здания.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На прошлой неделе «КП-Волгоград» сообщала, что мэрия объявила общественные слушания по поводу земли на набережной Тулака. Волгоградцев попросили высказаться о том, согласны ли они поменять назначение земельного участка с зоны парков, набережных, пляжей на жилую зону средне-этажных и многоэтажных жилых домов. На пустыре рядом с рестораном «Миля» компания АСЗ захотела реализовать инвестпроект: построить жилые дома. Сегодня застройщик отказался от этой идеи: после нашей публикации жители города высказали негодование по поводу возможного строительства в этом месте.

- Общество с ограниченной ответственностью «А» Специализированный застройщик» позиционирует себя как социально-ответственный застройщик. Мнение жителей города является важным критерием для определения возможности и целесообразности реализации проекта по строительству жилья, - прокомментировали «КП-Волгоград» в строительной компании. И заявили, что никакого строительства они тут вести не будут. Изменять назначение земли не придется.

- Соответствующее заявление направлено в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград сегодня, 25 июня, 2021 года, - отчитались представители застройщика.