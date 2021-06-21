Кто и какие дома собирается строить на набережной Тулака рядом с «Милей» и яхт-клубом

Квартиры с таким видам могут достаться и переселенцам из аварийного жилья. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Часть набережной Тулака могут застроить жилыми домами в рамках масштабного, как утверждают в мэрии Волгограда, инвестпроекта по строительству жилья. Сколько именно домов и какой этажности в первой линии у Волги хочет возвести застройщик, пока неизвестно. Но в мэрии говорят, что несколько квартир в двух шагах от набережной, яхт клуба и ресторана «Миля» инвестор обязан будет передать администрации города – для последующего переселения туда граждан из аварийного жилья. Что ж, переселенцам из ветхих домов будет где припарковать свой катер.

Пока до строительства еще далеко – для начала нужно изменить назначение земли. Сейчас земельный участок с кадастровым номером 34:34:060022:176 и площадью 62 с половиной тысячи квадратных метров относится к зоне парков, скверов, садов, бульваров, набережных, пляжей. Чтобы развернуть там строительство жилого комплекса нужно, чтобы жители Волгограда разрешили изменить назначение земли на жилую зону средне-этажных и многоэтажных жилых домов. Надо отметить, что сейчас на этом месте находится пустырь. Правда, после того, как до Тулака продлят Нулевую продольную, это место станет весьма привлекательным.

Речь идет об изменении места назначения этого участка земли.

Кто застройщик? По информации мэрии, соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству жилья администрация Волгограда в январе 2021 года заключила с ООО «А» «Специализированный застройщик». По данным из открытых источников руководит этой Евгения Мацепуро. Ранее бизнес-вумен была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Брянской области, ее фирма занималась предоставлением мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, а также деятельностью ресторанов и кафе. В Волгограде строительная компания АСЗ под руководством Евгении Мацепуро возводит жилые дома в Карснооктябрьском районе и переделывает бывшую гостиницу «Октябрьскую» в Апарт-отель «Каланча»: там будут продавать панорамные апартаменты с видом на Комсомольский сад.

Проекта жилого комплекса на Ельшанской набережной пока нет. Хотят ли жители города, чтобы этот пустырь застроили домами или нет, они могут сообщить лично. Обсуждение проекта уже идет и продлится до 20 июля.

- Ознакомиться с предполагаемыми изменениями волгоградцы могут с 19 июня по 20 июля с 10:00 до 12:00 по адресу улица Порт-Саида, 7а (кабинет №3), - сообщает администрация Волгограда.

- В ходе реализации проекта, инвестор обязан передать в собственность муниципалитета часть квартир во введенных в эксплуатацию домах для последующей передачи гражданам, переселяемым из аварийного жилого фонда, - акцентирует внимание мэрия.

КСТАТИ

В общественных обсуждениях могут поучаствовать граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией проекта.