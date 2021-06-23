Скорую вызвали пассажиры: под Волгоградом мужчина умер в душном автобусе по дороге с дачи

Скорая приехала к уже мертвому человеку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде следственный комитет начал проверку по факту происшествия, которое случилось сегодня, 22 июня в дачном автобусе. Транспорт следовал с дач по маршруту №103 «Пичуга – ВГТЗ». Была сильная жара, автобус ехал еле-еле из-за пробок на дороге. Вдруг люди заметили, что одному из пассажиров стало плохо.

- Скорую вызвали пассажиры, но прибывшие медики констатировали смерть. Телесных повреждений нет, - прокомментировали «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области.

В облздраве тоже подтвердили, что человек умер до приезда врачей. Обстоятельства и причины смерти уточняются. По данным «скорой», ему было 55 лет, по информации следователей погибший был 1935-го года рождения. Возможно, сердце отказало из-за сильной жары. В ближайшие дни погода продолжит проверять волгоградцев на прочность, из-за аномальной жары лучше не выходить на солнце днем, а на улице носить головной убор и пить много воды. МЧС предупреждает о неблагоприятных и даже опасных для здоровья погодных условиях.