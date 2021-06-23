МЧС предупреждает волгоградцев об аномальной жаре до конца недели

Совсем недавно волгоградцы искали, где бы спрятаться от мошкары, теперь каждый, кто попадает на улицу, скорее спешит спрятаться от изнуряющего пекла. Жара не отступит до конца недели, обещают синоптики гидромецентра. Как сообщили «КП-Волгоград», до 26 июня стоит подготовиться к 41-градусной температуре. А МЧС предупреждает о правилах безопасности.

24 июня в Волгограде будет +36...+38°, в области, особенно южных и Заволжских районах, ожидается +40,0...+41,0°. МЧС напоминает, что нужно пить побольше воды, необходимо носить головные уборы или зонты, в помещениях по возможности лучше использовать кондиционер или почаще проветривать, а на улицу не стоит выходить с обеда и до четырех дня. Одежду необходимо носить из натуральных тканей.

Напомним, в регионе действует противопожарный режим. Жечь костры и бросать окурки на природе – не лучшая затея. Выскоий риск природный ЧП в эти дни в Михайловском, Котельниковском и Октябрьском районах.