В Волгограде от коронавируса умер 30-летний мужчина

В ковидные госпитали поступает много тяжелых волгоградцев. Не все из них выходят живыми. Фото: Диана ИВАНОВА.

Коронавирус продолжает забирать молодых жителей Волгоградской области, у которых, казалось бы, если не вся, то полжизни еще впереди. 19 июня 2021 года оперативный штаб Волгоградской области подтвердил смерть от коронавируса еще 6 жителей Волгоградской области. Скончались они больше месяца назад, но потребовалось много времени, чтобы доказать – их смерть напрямую связана с заражением COVID-19. Троим из них не было и 60 лет, а одному мужчине всего 30.

Молодой человек жил в Городищенском районе. На 4 день после первых симптомов болезни обратился к врачу. После осмотра его решили госпитализировать в 7-ю больницу Волгограда, так как к 30 годам у него имелись заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. К сожалению, побороть болезнь он не смог, не помогло и лечение.

Так же печально закончилась жизнь 49-летнего волгоградца. Его тоже убил ковид. «Скорую» он вызвал через 4 дня после начала болезни, но ложиться в больницу не захотел. Но спустя несколько дней ему пришлось обратиться в поликлинику, откуда его увезли в 7-ю больницу. Там его лечили от COVID-19 и двусторонней пневмонии, но болезнь оказалась сильнее.

53-летняя жительница Среднеахтубинского района тоже ушла из жизни совсем рано. Виной стал COVID-19 с двусторонней пневмонией. Женщину лечили в 5-й больнице Волгограда, но, несмотря на все усилия врачей, помочь не смогли.

В списке умерших также трое пожилых людей: 89-летняя и 81-летняя жительницы Волгограда и 82-летний мужчина из Камышинского района. За последние сутки заразились коронавирусом 92 волгоградца (это только те, кому пришел положительный результат ПЦР-теста), выписали с больничного 71 человека.