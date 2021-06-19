Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 июня: по приросту заболевших регион опустился на 32 место в стране

В Волгограде пока нет бурного прироста заболевших, но жители активнее потянулись на вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 июня, в регионах России зарегистрировано 17906 случаев заражения коронавирусом. Опять больше, чем вчера. Ситуация очень тревожная, потому что еще месяц назад прирост заболевших был в 2 раза меньше. Новая волна коронавируса охватила Москву и Подмосковье. Волгоградская область пока держится. У нас за сутки заразились 92 человека, на такому уровне мы держимся уже давно. По приросту заболевших регион опустился на 32 место – еще недавно мы были в первой дюжине. Волгоград – единственный город, где разрешили проводить стадионный концерт группы «Руки вверх». В большинстве регионов массовые мероприятия, фестивали и концерты отменяют. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 июня 2021 года.

Статистика на 19 июня. Волгоградская область. Инфографика с сайта Стопкоронавирус.рф

Не стоит думать, что нас эта волна обойдет, просто может накрыть позже. Поэтому сейчас у волгоградцев есть время сделать прививку. В Волгограде есть три вакцины на выбор. На 100% они от болезни не защищают, но делают ее течение более легким. К сожалению, пока многие переносят коронавирус очень тяжело. Только за последние сутки страна потеряла 466 человек – они умерли от COVID-19. В Волгограде за сутки зарегистрировали 6 летальных исходов. Всего в печальном списке уже 1450 жителей нашей области. Выздоровел за вчерашний день 71 человек. Теперь многим из них предстоит реабилитация после перенесенного ковида. Вернуть прежнее здоровье удается не всем.

С 12 июня в Волгоградской области ослабили карантинные ограничения по коронавирусу. К осени планируют привить 60-70% жителей, чтобы сформировать иммунную прослойку.