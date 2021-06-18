Перед концертом группы «Руки вверх» Волгоград арену залили ванилью от мошки

Волгоград Арену разметили для концерта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 19 июня 2021 года, на «Волгоград арене» пройдет второй большой стадионный концерт. На этот раз зажигать волгоградцы будут под хиты группы «Руки вверх» в самый сезон нашествия мошки. Чтобы танцы были только с удовольствием, стадион накануне концерта обработали самой нелюбимой мошкарой специей. Сразу 30 литров ванильной эссенции распылили на арене 18 июня, второй «заряд» выпустят перед концертом 19 июня. Обработали ароматной специей и все кресла. Опылять ванилью во время выступления будут и группу «Руки вверх».

Этой ванилью будут опылять группу на сцене. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы концерт состоялся, организаторы учитывают и антиковидные ограничения. Поле «Волгоград Арены» закрыли, на покрытии нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. В фан-зоне на каждого зрителя – квадрат 1,5 на 1,5 метра. На трибунах рассадка через два кресла – их тоже заклеили. Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, загрузка стадиона не должна превышать 50%.

Разметка - 1,5 на 1,5 метра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, газон на «Волгоград Арене» закрыли еще три дня назад специальным покрытием, которое пропускает солнечный свет. Чтобы трава не пожухла и была в норме к старту первенства ФНЛ 10 июля, поливают газон через покрытие. Разбирать танцпол на стадионе начнут сразу после того, как прозвучат последние песни группы «Руки вверх» и разойдутся зрители с концерта. Уже ночью 19 июня газон будет дышать.

Концерт в Волгограде будет единственным в 2021 году. Группа «Руки вверх» перенесла стадионный тур на 2022 год.