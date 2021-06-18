Группа «Руки вверх» перенесла стадионный тур на 2022 год

Единственный концерт тура в 2021 году пройдет в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград в 2021 году станет единственным городом, где пройдет концерт стадионного тура группы «Руки вверх». Зрителей ждут на «Волгоград Арене» уже 19 июня. Накануне Сергей Жуков и группа «Руки вверх» заявили в Волгограде, что все остальные концерты тура в этом году отменяются. Тур перенесли еще на год. Концерты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре состоятся в 2022 году. Также стало известно, что запретили проводить фестиваль «Дикая мята», его тоже перенесли на 2022 год.

- Нам пришлось с 2020 года перенести концерты на 2021 год и, как оказалось, в этом году только Волгоград сможет принять стадионный концерт. Все остальные стадионы, а их еще пять, мы переносим на 2022 год, - рассказал «КП-Волгоград» куратор стадионного тура группы «Руки вверх» Владимир Макаров.

Причиной такого решения стало обострение ситуации по коронавирусу по всей стране и особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

- Сейчас один за другим регионы закрываются, ужесточаются требования относительно массовых мероприятий и событий, - пояснил Макаров журналистам.

На танцполе сделали разметку и распылили ваниль. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Волгоград Арена» сможет принять только 50% зрителей из-за ковидных ограничений. В фан-зоне для них нанесли разметку полтора на полтора метра, на трибунах рассадка через два кресла. Не менее хлопотной оказалась война с мошкой – в Волгограде сейчас пик нашествия гнуса, который уже прославился во время ЧМ-2018. От мошки на стадионе распылили 30 литров ванильной эссенции, второй удар по насекомым сделают в день концерта. Опылять сладкой специей будут и Сергея Жукова во время выступления.

Для концерта заготовили маски и антисептики. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обработали стадион и от возможных вирусов. Для концерта заготовили коробки антисептиков, масок, которые раздадут тем, у кого их не будет. Еду и напитки будут продавать в индивидуальной упаковке. Запускать зрителей начнут за несколько часов до концерта и через все возможные гейты, чтобы не было давки на входе. В билетах людей попросили приходить заранее. На входе будет обязательный контроль температуры, а артисты, как футболисты на поле будут проходить через чистую зону.