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«В Волгограде без юмора можно сойти с ума»: волгоградец попробует рассмешить комиков в шоу «Comedy Баттл»

Фрилансер из Волгограда решил принять участие в проекте «Comedy Баттл»
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Сергей Ужахов. Фото: ТНТ.

Сергей Ужахов. Фото: ТНТ.

Волгоградец Сергей Ужахов не первый год занимается юмором. И теперь он решил выступить со своими шутками в шоу «Comedy Баттл». Молодому человеку 25 лет. Еще в студенческие годы он играл в КВН и писал юмористические тексты. И решил связать свою жизнь именно с комедией.

- Если в Волгограде не заниматься юмором, то можно вообще с ума сойти, - шутит Сергей.

Полтора года волгоградец живет в Москве, где работает фрилансером – пишет юмористические скетчи для различных проектов. А теперь сам решил выступить на сцене популярного шоу и побороться за главный приз. А на кону – 5 миллионов рублей.

Сергей Ужахов прошел кастинг «Comedy Баттл», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ТНТ. По его словам, сделать это было непросто. Хотя он знал членов жюри Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева.

- Самым строгим получается был Денис, потому что он поднял рычаг. Самый добрый, наверное, был Антон Шастун, - рассказал Сергей Ужахов.

Теперь же волгоградца ждет новое выступление. Увидеть и оценить шутки Сергея можно будет в пятницу, 26 февраля. Шоу «Comedy Баттл» выйдет в эфир на ТНТ в 22.00.