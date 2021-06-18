Волжскую ГЭС снова сковала пробка

Утром 18 июня волгоградские автомобилисты и пассажиры общественного транспорта на работу и по делам вынуждены пробираться через пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 4 балла. Серьезный затор образовался на проспекте Университетском в Советском районе города-героя. Движение затруднено в обе стороны. Полностью «красные» улицы Автомобилистов и Ардатовская. Ситуацию усугубила авария, случившаяся около десяти утра недалеко от Вещевого рынка.

Сковали пробки 3-ю Продольную и Ангарскую. По сложившейся традиции стоит и Волжская ГЭС. Напомним, до конца года на плотине идет ремонт. Ситуация вряд ли изменится до окончания всех работ, а волгоградцев просят отнестись с пониманием к капремонту и запастить терпением.