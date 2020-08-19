На площади у ДК ТЗР завершают первый этап реконструкции

Работы вокруг дворца культуры завершат к октябрю. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кучи земли, чередующиеся с траншеями, горы плитки, работает тяжелая техника - вокруг ДК Тракторозаводского района Волгограда в этом году идет благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». На вид - полный разгром. На деле же основные строительные работы вышли на финальную стадию. Еще чуть-чуть и рабочие начнут наводить красоту, а жильцы смогут оценить результат их трудов уже в октябре.

Работы еще много, но строители говорят, что укладываются в график. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Подрядчик на 90% завершил монтаж поливочного водопровода. Рабочие уложили большую часть тротуарной плитки – около 60 процентов. На следующей неделе установят последние закладные под новые фонари. А с 1 сентября вокруг дворца культуры начнут делать «красоту» - после того, как протестируют новый поливочник, будут раскатывать газон, высаживать деревья и кустарники, - рассказывает директор ДК ТЗР Наталья Помазанова.

Вдоль дворца культуры уже уложили плитку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Основное внимание жителей района приковано к фонтану на площади перед ДК. Там уже залили чашу, армировали ее. В ближайшие дни начнутся облицовочные и отделочные работы. Правда, радовать горожан обновленный фонтан будет только весной.

Вдоль улицы Шурухина тротуар тоже практически готов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

СКВЕР ИСКУССТВ И СЕМЬ ИГРОВЫХ ЗОН

Парковую зону, которая появится вдоль улицы Шурухина, пока назвали сквер искусств. Там будут стоять фонари в виде разных музыкальных инструментов, а скамейки сделают в виде арфы – все делают по индивидуальному заказу.

А здесь расположится сквер искусств. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По другую сторону ДК, вдоль жилых домов, установят детские и подростковые площадки. Они разбиты на семь зон по возрастам - для малышей от 0 до 3-х лет, от 3-х до 5-ти, для детей постарше и подростков. Основания площадок-многоугольников уже подготовили. Уже на следующей неделе там начнут укладывать разноцветное резиновое покрытие. В середине сентября привезут и сами игровые комплексы с разными тренажерами и качелями.

Вдоль жилых домов появятся игровые площадки и зоны отдыха. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центральной зоне отдыха установят скамейки и перголы, где летом можно будет спрятаться от яркого солнца. Эта часть больше рассчитана на родителей. Места здесь достаточно, чтобы устраивать небольшие праздники и культурные мероприятия с участием коллективов дома культуры.

Перед ДК уже все вымостили плиткой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ДЕРЕВЬЯ И ГАЗОНЫ

О зелени, которой здесь с весны совсем не стало, тоже не забыли. Дубы, каштаны, липы, сосны – все это высадят заново вокруг дворца культуры.

- В планах устройство рулонного газона площадью 6,5 тысячи «квадратов». Также предстоит высадить около двухсот деревьев. Все саженцы – крупномеры. Украсят периметр ДК остролистные и красные клены, розовая акация и другие деревья. В нескольких местах появятся живые изгороди из спиреи Вангутта. На некоторых территориях сделают акценты из можжевельника разного размера и цвета, - рассказывает начальник производства компании-подрядчика Екатерина Зеленина.

Обновленный фонтан будет радовать волгоградцев следующей весной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшее время на площади перед дворцом культуры оборудуют пандусы с поручнями. А вот ступени, ведущие к зданию, будут обновлять позже – дворец культуры тоже ждет обновление.

- Сколько лет еще тут громыхать будете? – спрашивают проходящие мимо местные жители.

- Уже к октябрю все будет готово, - отвечает подрядчик. - Даже не сомневайтесь.

Правда, в следующем году строители вновь будут работать неподалеку. На 2021 год запланировано благоустройство пешеходной аллеи улицы Дзержинского на участке от улицы Шурухина до площади Дзержинского.