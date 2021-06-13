Дождь стеной: улицы Волгограда превратились в реки

С неба льет как из ведра. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С утра 13 июня 2021 в Волгограде снова льет как из ведра. Дождь идет стеной, бурлящие потоки воды быстро превращают только подсохшие улицы города в реки. О непогоде, которая накроет город и область в воскресенье, накануне предупреждали синоптики. По данным Волгоградского ЦГМС, ливни и дожди 13 июня будут непродолжительными, но с грозами. В отдельных районах сопровождать их будет шквалистый ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду.

А пока пониженные участки во дворах и на главных улицах Волгограда быстро заполняются дождевой водой. Всего за час превратились в грязные озера вечные лужи. Пешеходов от такого ливня зонты не спасают, а в автомобилях усиленно работают дворники. Дождь вскоре закончится, но может пойти еще и не раз.