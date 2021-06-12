Грозы с ураганом: какая погода будет в Волгограде и области 13 июня

В воскресенье в Волгограде будет переменная облачность Фото: Эдуард Пальгунов

К середине июня погода в Волгоградской области становится все больше похожей на летнюю. Столбики термометра растут вверх, солнце все больше припекает. Однако постоянства погоде все равно не хватает: набегают тучи, из-за которых может пойти дождь. В Волгограде и области 13 июня ожидается переменная облачность, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада. В ночные часы его скорость составит 3-8 метров в секунду, в дневные – 6-11 метров в секунду. При грозах возможен ураган с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +14...+19º, завтра днем +24...+29º. В Волгограде в ночь с субботы на воскресенье будет +17...+19º. В дневные часы воздух прогреется до +26...+28°.