Состояние было крайне тяжелым: в Волгограде скончался пострадавший в ДТП мотоциклист

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде скончался 30-летний мотоциклист, который накануне вечером, 10 июня, попал в страшную аварию. В 21.13 на улице Рокоссовского 30-летний водитель на «Volkswagen Polo» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Yamaha», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП попало на камеру видеонаблюдения. По кадрам видно, что автомобиль перестраивался в крайний ряд, не заметив сзади мотоциклиста.

После столкновения транспортных средств водитель «Yamaha» ударился в дорожный знак. На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, 30-летнего мужчину доставили в реанимацию 25-й больницы в крайне тяжелом состоянии.

- Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался, - сообщили в облздраве.

Напомним, это вторая смертельная авария в Волгограде за сутки с участием мотоциклистов. Минувшей ночью на Нулевой продольной столкнулись «ВАЗ-2114» и мотоцикл «Kawasaki». Погибли оба водителя.