В центре Волгограда в жесткой аварии насмерть разбились два молодых водителя

Водитель легковушки нарушил ПДД - поехал через двойную сплошную. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия случилась в половине второго ночи 11 июня в Центральном районе Волгограда: на Нулевой продольной на полной скорости столкнулись «четырнадцатая» и мотоцикл. От легковушки осталась груда металла, «Кавасаки» весь покорежен. Оба водителя погибли на месте столкновения. Полицейские проводят проверку.

К сожалению, молодые люди получили несовместимые с жизнью травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже установлено, что 21-летний парень за рулем «ВАЗа» выезжал с парковки, которая находится под «танцующим мостом» - месте, где часто собираются тусовки. Водители устраивают гонки на машинах и мотоциклах. Молодой человек проигнорировал правила дорожного движения и стал разворачиваться через двойную сплошную.

Оба транспорта сильно покорежены. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Он допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 26-летнего водителя, который ехал по Нулевой продольной в прямом направлении со стороны центра в сторону Краснооктябрьского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На Нулевой продольной столкнулись «ВАЗ» и мотоцикл «Кавасаки» Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, врачи «скорой». К сожалению, молодые люди получили несовместимые с жизнью травмы.