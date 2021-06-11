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Спорт11 июня 2021 14:35

В Волгограде матчи чемпионата Европы по футболу можно посмотреть под открытым небом

В парке «Раздолье» установили 2 больших экрана для трансляций игр
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Волгоградцы снова могут испытать те эмоции, которые у них были во время просмотра матчей ЧМ-2018 на фан-зоне. Игры ЕВРО покажут в пойме реки Царица.

Волгоградцы снова могут испытать те эмоции, которые у них были во время просмотра матчей ЧМ-2018 на фан-зоне. Игры ЕВРО покажут в пойме реки Царица.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград не вошел в число российских городов, где развернутся официальные фан-зоны чемпионата Европы по футболу. Долгожданное событие для всех болельщиков стартует уже сегодня, 11 июня. Однако Волгоград все-таки не останется без трансляций игр на открытом воздухе. В парке «Раздолье» развернулась зона публичного просмотра ЕВРО. В пойме реки Царица установили 2 больших экрана для прямых трансляций чемпионата, рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Уже сегодня в центре города покажут матч открытия чемпионата Европы между сборными Турции и Италии. Начало трансляции в 22.00. А перед игрой с 19.00 в парке перед волгоградцами выступит музыкальная группа «Глобальное потепление», также состоится турнир по виртуальному футболу.

- В зоне публичного просмотра ежедневно работают фуд-корты, уютные зоны с подушками и пледами, - добавил Андрей Еркин.

Любителей футбола ждут для просмотра всех матчей континентального форума, который продлится до 11 июля.