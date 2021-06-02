Волгограду большой футбол не нужен: в городе не будет фан-зоны ЕВРО

Во время ЧМ-2018 на волгоградской фан-зоне было многолюдно, а для ЕВРО в городе ее не организовали Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград остался без большого футбола на больших экранах. Менее двух недель остается до чемпионата Европы. В российских городах будут организованы фан-зоны для показа матчей национальной сборной. Однако в Волгограде такой площадки не будет. Как сообщает сайт Российского футбольного союза, матчи команды Станислава Черчесова на ЕВРО на больших экранах будут показаны в 8 городах.

Фан-зоны откроют в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Ульяновске и Туле. В некоторых из этих городов матчи сборной России будут показывать на стадионах, принимавших игры чемпионата мира-2018.

- Вместе с гостями фан-зон матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной, - отметили в РФС.

А волгоградцы следить за чемпионатом Европы будут только дома или в спортбарах без настоящей атмосферы футбольного праздника.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгограде фан-зона развернулась на Центральной набережной, где был установлен большой экран.