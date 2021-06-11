Грозы, ливни, град: погода в Волгограде и области на 12 июня

Волгоградцы уже в предвкушении трехдневных праздничных выходных. Многие запланировали поездки на природу, дачи или выходы на массовые мероприятия, которые пройдут в городе-герое 12 июня. В прошлом году День России был аномально жарким, однако в этом погоду испортят осадки. Как сообщили «КП-Волгоград» в волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в Волгограде и области ожидаются дожди, ливни, грозы, град. Это касается не всего региона, а отдельных районов.

Юго-западный ветер достигнет порывов до 9-14 метров в секунду. При этом в целом будет тепло. По области ожидается днем +23...+28º, а в городе-герое +25...+27°.

Волгоградцам напоминают, в что в регионе действует особый противопожарный режим: во врем отдыха на природе запрещается разжигать костры. За это могут оштрафовать на круглую сумму.