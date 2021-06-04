Куда пойти 12 июня 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий в День России

С Днем России! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День России в 2021 году подарит жителям Волгограда дополнительный выходной, отдыхать будем три дня – с 12 по 14 июня. Несмотря на коронавирусные ограничения праздник отметят фестивалями, концертами, флешмобом с гигантским флагом и автопробегом. Также в программе праздничных мероприятий 12 июня в Волгограде - гулянья в парках с мастер-классами, играми и акциями. Главным событием Дня России станет Фестиваль технических видов спорта Drive fest на набережной. Отметят праздник и в районах. Куда сходить в День России в Волгограде, все праздничные мероприятия 11, 12 и 13 июня 2021 и лучшие места для отдыха - в путеводителе «КП-Волгоград».

Рев моторов, гигантский триколор и концерты

На Центральной набережной Волгограда 11 июня и в День России пройдет концерт, 12 июня 2021 соберутся послушать рев моторов и посмотреть на гонки любители мото- и автоспорта. От собора Александра Невского до центральной лестницы по Аллее Героев пронесут огромное полотнище триколора. На верхней террасе развернутся выставка юных художников и ярмарка мастеров, а также множество интерактивных площадок для детей и взрослых. Здесь же пройдет традиционная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» с выставкой техники и вооружения. Еще один концерт в честь Дня России пройдет на набережной 13 июня.

Накануне праздника в центре на «Современник» и на Красном будут раздавать ленточки в цветах триколора. В детских лагерях устроят праздничные линейки, встречи и акции пройдут в библиотеках, клубах для пожилых людей и молодежи.

Учтите, в местах праздничных гуляний продавать алкоголь запретят. На входе придется пройти пункт контроля. Дороги в центре Волгограда перекроют, а общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Куда сходить 11, 12 и 13 июня 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятия

10 и 11 июня 2021 в 10.00 - Открытое личное первенство Волгограда по гребле на байдарках и каноэ, озеро Денежное

11 июня 2021 с 17.00 до 19.00 - праздничный концерт, Верхняя терраса набережной, у фонтана «Искусство»

12 июня 2021 с 10.00 до 20.00 - Фестиваль технических видов спорта Drive fest, Нижняя терраса набережной Волгограда

12 июня 2021 в 13.00 - флешмоб «Флаг России», собор Александра Невского - Аллея Героев - набережная

12 июня 2021 с 13.00 до 19.00 - выставка изделий декоративно-прикладного искусства, Верхняя терраса набережной

12 июня 2021 с 14.00 до 19.00 - праздничный концерт, интерактивные площадки, акция «Военная служба по контракту – твой выбор!», Верхняя терраса набережной

12 июня 2021 в 17.00 - интерактивная викторина, Молодежный театр

13 июня 2021 с 18.00 до 20.00 – праздничный концерт, Верхняя терраса набережной

Программа праздничных мероприятий на День России 12 июня 2021 в районах Волгограда

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

12 июня 2021 с 10.00 до 12.00 – автопробег по району

12 июня 2021 с 17.00 до 19.00 - праздничный концерт, Севастопольская набережная

КИРОВСКИЙ РАЙОН

11, 12 и 15 июня 2021 в 19.00 – концерт, парк «50 лет Октября»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

11 июня 2021 в 10.00 – флешмоб, стадион, ул. Калининградская, 28

11 июня 2021 в 17.00 - праздничный концерт, площадь у ДК района на ул. Даугавская, 1 и в р.п Горьковский

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

12 июня 2021 с 13.00 до 15.00 – праздник в сквере Саши Филиппова

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

12 июня 2021 в 18.00 - праздничный концерт, Парк «Семейный»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

12 июня 2021 с 17.00 до 20.00 - Фестиваль современного творчества молодежи, Комсомольский сад

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

12 июня 2021 в 17.00 - праздничный концерт в парке Гагарина»

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

10 июня 2021 в 18.00 - развлекательная программа у ДК района, ул. Дзержинского, 17