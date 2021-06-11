Футболист с грузинскими корнями: «Ротор» подписал контракт с 23-летним полузащитником

Георгий Махатадзе уже провел первую тренировку с новой командой. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» начал активно подписывать новичков перед стартом сезона ФНЛ. Накануне волгоградский клуб объявил о переходе четверых футболистов. 11 июня сине-голубых пополнил полузащитник Георгий Махатадзе. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Ротора».

Георгий Махатадзе родился в Ростове-на-Дону 26 марта 1998 года. Начинал заниматься футболом в родном городе в команде «Квадро». В 2013 году он оказался в академии московского «Локомотива». Провел 1 матч за основную команду «железнодорожников». Георгий выступал за фарм-клуб красно-зеленых «Казанка», а также в аренде за хабаровский СКА и казанский «Рубин». С февраля текущего года был арендован «Ростовом», за который сыграл в 10 матчах и забил 1 мяч. Полузащитник выступал за юношеские сборные России, в 2015 году был капитаном команды на чемпионате Европы до 17 лет, на котором россияне выиграли бронзовые медали.

В «Ротор» Георгий Махатадзе перешел свободным агентом. Он стал четвертым футболистом в текущем составе волгоградской команды, кто имеет грузинский паспорт или грузинские корни.