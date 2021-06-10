Стало известно, с кем «Ротор» сыграет в 1-м туре ФНЛ

10 и 17 июля "Ротор" проведет домашние матчи на "Волгоград Арене" Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» продолжает готовится на сборе в Кратово. Наконец-то волгоградская команда пополнилась еще одной группой новичков. Контракты с клубом подписали вратарь Дмитрий Терновский, защитник Илья Бериашвили и нападающий Бека Кавтарадзе. Также в аренду был взят защитник Илья Мартынов, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». А еще сегодня клуб узнал, с кем он откроет новый сезон Футбольной национальной лиги. 10 июля в 1-м туре подопечные Дмитрия Хохлова на «Волгоград Арене» примут ивановский «Текстильщик».

Президиум ФНЛ одобрил проект календаря первенства сезона 2021/2022 годов. Как сообщает пресс-служба лиги, расписание было составлено с учетом пожеланий клубов-участников, инфраструктурных, климатических и логистических факторов. Календарь еще должен утвердить исполком Российского футбольного. Однако известно, что сине-голубые начнут дома с ивановским «Текстильщиком». Во 2-м туре «Ротор» 17 июля также сыграет на «Волгоград Арене». В гости приедет подмосковный «Олимп-Долгопрудный». Остальное расписание туров лига пока не опубликовала.

Что касается новичков «Ротора», то 26-летний голкипер Дмитрий Терновский перешел как раз из ФК «Олимп-Долгопрудный», который победил в своей зоне второго дивизиона. 22-летний грузинский центральный защитник Илья Бериашвили ранее выступал за «Телави». Кстати, футболист зимой был на просмотре в «Роторе» зимой, но не подошел тренерскому штабу Александра Хацкевича. Защитник Илья Мартынов, которому 21 год, принадлежит «Краснодару», последние полгода он провел в аренде в «Тамбове». 21-летний форвард Бека Кавтарадзе в «Роторе» трансфером из «Нижнего Новгорода».

Напомним, первый сбор в Подмосковье волгоградская команда начала малочисленным составом. В распоряжении Дмитрия Хохлова было только 11 футболистов, в том числе 2 голкипера.