Ихтиолог Сергей Яковлев о гибели рыбы в Волгограде: «Карасей выбросили браконьеры»

Накануне на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда местные жители обнаружили несколько сотен мертвых карасей. Это самая живучая рыба, поэтому всех волновал вопрос: что же все-таки стало причиной гибели душмана? Пока инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, которые сразу же выехали на место и провели необходимые исследования, ищут ответ на этот вопрос, «КП-Волгоград» узнала мнение главного ихтиолога ФГУ «Нижневолрыбвод» Сергея Яковлева.

- Я уверен, что никакой массовой гибели рыбы не было. На берегу обнаружено 275 особей среднего размера, около 3-4 мешков. Эти караси пролежали там минимум неделю. Вероятнее всего, изначально их поймали браконьеры, которых спугнули. Рыбаки выбросили добычу, чтобы избежать ответственности. Карась – недорогая рыба, они бы выручили около 5-7 тысяч рублей, в то время как санкции статьи за браконьерство очень серьезны, - считает эксперт. - Караси очень живучие, если была бы массовая гибель, то в куда более значительных масштабах.

Добавим, что точные выводы специалисты сделают после исследований.