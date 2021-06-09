Берег усыпан карасями и душманами: на юге Волгограда массово погибла рыба

Сегодня, 9 июня, на юге Волгограда местные жители увидели страшную картину. На берегу Волги в Красноармейском районе произошел замор рыбы. Как сообщают очевидцы, погибли, в основном, караси и душманы. Волгоградцы размышляют, что могло привести к массовой гибели рыбы. Некоторые пользователи считают, что, возможно, в реке оказались химикаты. Они указывают на то, что душман может приспособиться даже к самым суровым условиям обитания. А сейчас на берегу лежат десятки тушек.

«КП-Волгоград» обратилось за информацией в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Но там пока не смогли прокомментировать массовый замор рыбы на правом берегу Волги в Красноармейском районе.