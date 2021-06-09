Магистраль сильно загружена: в ГИБДД рассказали, как снизить аварийность на трассе Волгоград – Средняя Ахтуба

Каждая третья авария на трассе в Среднеахтубинском районе не обходится без пострадавших. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области у Госавтоинспекции вызывает озабоченность состояние аварийности на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба». Дорога рассчитана на 200-300 машин в сутки. А по факту по ней проезжают до 3500 автомобилей. Об этом рассказал начальник УГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области Александр Степанов. Загруженность магистрали и спешка водителей приводит к увеличению числа ДТП.

- На этом участке за истекший период 2021 года произошло 10 ДТП – это порядка 30% от общего числа аварий в Среднеахтубинском районе. Есть и тяжкие последствия: погиб 1 человек, 14 получили ранения. В 2020 году ДТП с тяжкими последствиями было 28% от общего количества аварий, случившихся на этой дороге. 6 человек погибли, 38 получили ранения. В 2019 году около 40% от всех ДТП на этой трассе произошли с пострадавшими, - привел статистику Александр Степанов.

Начальник Госавтоинспекции рассказал, что принимаемые меры по снижению уровня аварийности пока не дают результата. Водители хотят сэкономить время, превышают скорость, выезжают на встречку, что и приводит к ДТП. На трассе были установлены дополнительные бордюрные ограждения и пешеходные переходы.

- К сожалению, на сегодняшний момент все меры тщетны. Как транспортный поток был очень плотным, таким он и остался, - отметил начальник УГИБДД.

Трасса «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» была построена в советское время, когда далеко не у всех был автомобиль. Сейчас собственная машина – не роскошь. Категории дорог не соответствуют интенсивности. Александр Степанов рассказал, что проезд по магистрали в Среднеахтубинском районе может стать безопаснее после ее расширения. Но чиновники областного комитета транспорта и дорожного хозяйства утверждают, что это сделать невозможно.

- Почему нельзя расширить магистраль? Строительство четырехполосной скоростной автомагистрали с разделительной полосой в этом месте предполагает не только устройство пятиметровой насыпи, но и дополнительное обустройство надземных или подземных пешеходных переходов. Кроме того, такой вариант означает строительство ещё как минимум четырех «клеверных» транспортных развязок – по сути при так называемом расширении существующей дороги часть домов в населенных пунктах Новенький, Рыбачий, Третий Решающий и Бурковский будут снесены, только в хуторе Госпитомник будет снесено 36 жилых домов, а остальные будут жить у кромки дороги. Кроме того, придется переустраивать подземный стальной газопровод высокого давления – следовательно на этот период жители останутся без газа. Расширение дороги также повлечет за собой переустройство других инженерных сетей, а также перенос вышек сети интернет, - рассказал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко. - Поэтому расширение существующей магистрали невозможно.

На данный момент, по мнению чиновников, единственным вариантом, который может снизить загруженность и аварийность на трассе в Среднеахтубинском районе, является строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

- О том, что Волгограду нужна совершенно другая магистраль, начали говорить ещё в прошлом веке. Окончательно решение оформилось в 1994 году и уже в 1996 году началось строительство мостового перехода через реку Волга. Работы затянулись, поэтому первый участок мостового перехода открыли лишь в 2009 году: 7 километров современной трассы соединили центр Волгограда с дорогой «Краснослободск-Средняя Ахтуба». В 2020 году открыли второй участок: 6,5 километров от города Волжский через реку Ахтуба с дорогой «Краснослободск-Средняя Ахтуба», - напоминает Роман Туренко. - Финансирование на строительство третьего и четвёртого участков, к слову, было выделено из федерального бюджета по поручению Президента Российской Федерации. В ходе пресс-конференции, посвященной реализации проекта по возведению третьего пускового комплекса моста через Волгу коснутся также темы проектирования третьего участка через реку Волга. Сейчас этот этап подходит к завершению, строители готовы приступить к работам.

Возведение новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме сейчас один из волнующих вопросов у жителей Волгоградской области. Для строительства нового транспортного объекта необходимо вырубить тысячи вековых дубов.