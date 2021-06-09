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Происшествия9 июня 2021 10:37

Под Волгоградом после ДТП загорелся «УАЗик»: три человека в больнице

Одной из пострадавших 11 лет
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Инцидент случился в девять утра 8 июня в Ольховском районе Волгоградской области: на 87-ом километре трассы «Иловля-Ольховка-Камышин» загорелся «УАЗик» с людьми. Произошло это после серьезной аварии. Как установили сотрудники ГИБДД, 22-летний мужчина за рулем грузовика совершал маневр разворота. От обочины выехал на проезжую часть, по которой в этот момент мчалась «Лада Гранта».

- От удара произошло возгорание автомашины «УАЗ». В результате ДТП 11-летняя пассажирка «Лада Гранта», водитель и 25-летний пассажир «УАЗ» госпитализированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Добавим, что за минувшие сутки в области горел еще один автомобиль: в селе Кано вспыхнула старенькая «четверка», есть пострадавший.