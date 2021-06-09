Под Волгоградом мужчина едва не сгорел в машине

Машина выгорела полностью. Фото: Максим ЛЮКОВ

Пожар едва не закончился трагедией минувшим вечером во вторник в Старополтавском районе Волгоградской области. Около половины пятого вечера 8 июня в селе Кано загорелся старенький «ВАЗ-2104». Огонь быстро распространялся по салону. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что пламя полностью охватило 20-летнюю «четверку». Спустя 20 минут после вызова возгорание потушили. Удалось спасти и владельца сгоревшего автомобиля, который до последнего пытался спасти свою «ласточку». Селянин получил травмы и ожоги. Пострадавшему на пожаре 30-летнему мужчине оказали первую помощь и отправили в больницу.

- Пожарные расчеты 57-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.56. Причиной возгорания пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону.