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Общество8 июня 2021 18:37

На юге Волгограда 9 июня отключат газ

Без газовой плиты и колонки жителям Красноармейского района придется обходиться семь часов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газ в жилых домах отключат на семь часов.

Газ в жилых домах отключат на семь часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На среду, 9 июня, в Красноармейском районе Волгограда пройдут плановые ремонтные работы на объектах систем газоснабжения и газораспределения. А жителям четырех улиц на время их проведения приостановят поставку газа. Отключат газ на семь часов, в течение которых во избежание несчастных случаев не рекомендуется оставлять включенными газовую плиту и колонку.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» отключат газ в Красноармейском районе 9 июня 2021 года с 10 часов утра до 17.00. поставку голубого топлива приостановят адресам: Улица Доценко, дома №35,35А,37,39, 41,43,68,68А, 70 (общежитие), 74,76,78,80; улица Гражданская, дома №52,56,58,62; улица Петропавловская, дома №87,87А,89,91; переулок Обводной, дом 2.

Также 9 июня в отдельных жилых массивах пяти районов Волгограда запланированы отключения электроэнергии.