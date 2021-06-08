9 июня без света оставят жителей пяти районов Волгограда

Электричества не будет в течение дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики продолжают плановые работы и ремонты электросетей Волгограда, так что в среду, 9 июня 2021 года для нескольких тысяч жителей областного центра наступит локальный блэкаут. Отключения электричества запланированы на светлое время дня, но холодильники, компьютеры и прочие электроприборы на 8 часов останутся без питания. Как сообщает «КП-Волгоград», в опубликованном компанией «Россети Юг» графике отключений электроснабжения на 9 июня 2021 указаны отдельные жилые кварталы в пяти районах Волгограда – Красноармейском, Кировском, Ворошиловском, Дзержинском и Краснооктябрьском.

В самом южном районе Волгограда – Красноармейском - отключения электричества затронут 9 июня с 10 до 17 часов бульвар Энгельса – дома №32, 34, 36 и улицу Гражданская, 26, 28; с 9.00 до 17.00 к коммунальным страдальцам присоединятся жильцы улицы Вилянской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; а с 9.00 до 14.00 не будет света на улицах частника Отрадная, Тенистая, Чистая и Утренняя, дома №2-8. Также в этот день на юге города отключат газ на четырех улицах.

В Кировском без света в среду на восемь часов с 9 утра до 17.00 останутся дома по адресам: улицы Краснолиманская, 1-11, 4, Пилотская, 1-11, 2а-14, Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38, переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12. В Дзержинском районе Волгограда 9 июня обесточат с 9 до 16 часов лишь один дом на улице Аннинская, 58.

Масштабными будут остановки электроснабжения в Ворошиловском районе 9 июня. С 9.00 до 16.00 обесточат дома по адресам: Морфлотская, 1-25, 4а, 24а, 25а, 2-10, 10а, 12-16, 22-26, 29-35, 39, Череповецкая, 140б, 142, 144, 148, 150, Минераловодская, 59-65, 66, 68, Чинарская, 35, 39, Алмазная, 1-23, 1а, 1б, 3а, 23-35, 28-36, Огородная, 1, 3, 1/3, 3/1, 6-30, 5/1, 5/2, 4а, 6а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 38, 38а, 40, 42, 21, Оленигорская, 1, 5-7, 1г/4, 2/1, 2/1, 2/3, 7/1-7/4, 6/1, 10, 11/1-11/3, 11, 11б/1, 11б/2, 13, 10а/1, 10а/2, 16/2, 16/3, 17, 18/1-18/4, Мончегорская, 1, 2/1, 4/1, 4/2, 6, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1-10/3, 12, 14, 14б, 16, 3/1, 3/2, 5, 5а, 5б, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, Просвещения, 27, 29, 31, 38-44, 46-50, Максимовский разъезд, 313, 315, 313а, 320, 318-322, 305, 319, 307, 310, 311, 292-304, 296а, 301, 289, 288-300, 300а, 275-269, 274, 272, 274, 267в, 269а, 269б, 270а, 259, 260, 266, 265, 262, 260а, 261, 263, 256, 257, 258, 258а, 270а, 267а, 269б, 269а, 331-341, 357-361, 348-354, Острогожская, 52-64, 49-59, 63, 49а, 53а, 57а, Котлубанская, 166.

И на Красном 9 июня в течение дня с 9.00 до 17.00 сидеть без электричества и с потекшими холодильниками придется жителям домов частного сектора на улицах: Винницкая, 15-41, Черниговская, 2-16, 10а, 1-13, 18/2-42, 18а, 15-37, 58, Житомирская, 1-13, 2-12,16-38, 42/2, 17-41, 60-64, Араратская, 5-9, 9/3, 11, 11а, 15, Летная, 2-28, Богунская, 59, 61, 13/1, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 64, 64/1, 68/1, 78б, 80а, Качалова, 47-59, 63, 67, 71, 73, 75, пер.Рабочий, 2-14, 5-11, 17, 18, 42, 65/1, 82, пер.Луговой, 6-12, 12а, 1-13, 14-20, 15-19, пер.Винницкий, 1-7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11-15, 2-14, 18-24, 30, 30а, 32, 34, 1-я Спортивная, 1-19, 19а, 2-16, 2-я Спортивная, 7, 7/11, 11, 16, пер.1-й Охотничий, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10.