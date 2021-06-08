В Волгограде осенью пустят движение автомобилей на обходе микрорайона Горьковский

Графика Упрдор Москва - Волгоград

В Советском районе уже более, чем на половину готова новая дорога трассы А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной». Эта магистраль позволит обходить микрорайон Горьковский и не простаивать в пробках на железнодорожном переезде. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград, строители существенно опережают график. Планируется, что до 1 сентября будет пущено рабочее движение по двум полосам из четырех.

Сейчас подрядчик подготовил 80% основания новой трассы, уложил 8 километров асфальта, 12 километров бокового и 6 километров осевого барьерных ограждений. Специалисты занимаются и другими видами работ, в том числе устройством проезжей части. Также ведется строительство еще трех путепроводов и эстакады.

Напомним, реконструкция федеральной трассы А-260 с обхода микрорайона Горьковский началась в 2019 году. Стоимость работ - 2,1 миллиарда рублей. Полностью объект с новыми развязками будет готов в следующем году. Водители получат возможность объезжать микрорайон Горьковский, над железнодорожным переездом появится мост. Проезжая часть расширится c двух до четырех полос. Пропускная способность увеличится до 38 тысяч машин в сутки, а максимально разрешенная скорость движения – с 60 до 90 километров в час.