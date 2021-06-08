В Волгограде судят отрицающего РФ лидера экстремистов

В ноябре прошлого года в Волгограде задержали лидеров экстремистской организации – мужчин в возрасте 41, 47 лет и 51 года. Всех троих отправили в СИЗО, а сотрудники СУ СКР по Волгоградской области расследовали уголовное дело. Известно, что самый старший был главарем, он вместе с единомышленниками пропагандировал среди волгоградцев отрицание РФ, настраивал их против власти и рассылал запрещенные материалы.

Всего удалось задержать семь экстремистов.

- У них обнаружены и изъяты экстремистская литература, бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства РФ, печати запрещенной организации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Отметим, что один из преступников заключил со следствием досудебное соглашение. В настоящий момент уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины передали в суд.

Добавим, в расследовании принимали участие сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России.