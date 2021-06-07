В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли девушка и ребенок

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое случилось накануне в Быковском районе. Насмерть разбились 29-летняя девушка и 14-летний подросток. Еще 2 ребенка – 9-летний мальчик и 13-летняя девочка с травмами были госпитализированы. Авария случилась 6 июня около 15.00 на федеральной трассе «Самара– Волгоград» недалеко от поселка Зеленый, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

По информации следствия, несовершеннолетние братья и их двоюродная сестра вместе с родителями были в гостях у бабушки в одном из Старополтавского района. Около 13.00 они отправились домой в Волжский.

- Несовершеннолетние выехали на автомобиле «Шевроле Авео» под управлением 29-летней женщины, а родители спустя непродолжительное время с другим водителем, - отметили в СУ СКР по Волгоградской области.

Рядом с поселком Зеленый иномарка с детьми вылетела в кювет и перевернулась. 14-летний мальчик скончался до приезда скорой помощи. Девушка-водитель умерла в больнице. Госпитализировали еще двоих детей. У ни переломы. Однако их жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного продолжается.