Под Волгоградом иномарка вылетела с дороги: женщина и подросток погибли, двое детей в больнице

Водитель и подросток погибли, еще двое детей в больнице. Фото: Юлия Данильченко

6 июня на трассе «Самара - Волгоград» в жуткой аварии насмерть разбились 29-летняя женщина и 14-летний подросток, еще двое детей в возрасте 13-ти и 9-ти лет в больнице. Все четверо находились в салоне «Шевроле Авео»: иномарка перевернулась. По факту несчастного случая следователи СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку.

Известно, что сегодня днем семья ездила в гости к родственникам в село Старая Полтавка. По пути домой родные сели в разные машины: мать с братом поехали на одной машине, а молодая родственница вместе с тремя детьми села в «Шевроле». Направлялись в сторону Волжского. Недалеко от поселка Зеленый и случилась трагедия.

- Погибшая не справилась с управлением и совершила съезд с обочины, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Женщину-водителя тоже доставили в больницу, где она умерла. Сейчас на месте аварии работают следователи.

- Для оказания помощи в установлении всех обстоятельств случившегося в межрайонный следственный отдел направлены следователи-криминалисты областного управления СКР, - добавили в ведомстве.