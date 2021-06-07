В Волгограде в «Царицынской опере» и планетарии назначили новых руководителей

Волгоградский планетарий возглавил Олег Виноградов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сразу в двух учреждениях культуры Волгоградской области были назначены новые руководители. «Царицынскую оперу» возглавил Сергей Гринев, в Волгоградском планетарии директором стал Олег Виноградов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном комитете культуры.

Олег Виноградов на должности директора волгоградского планетария сменил Сергея Степанова, который ушел на другую работу. В комитете культуры не уточнили, на какую именно. Нового руководителя коллективу представил председатель регионального комитета культуры Станислав Малых. Олег Виноградов на протяжении 30 лет работал в учреждениях Волжского – от машиниста сцены ДК «ВГС» до руководителя ЦКиИ «Октябрь».

Директором «Царицынской оперы» в Волгограде стал Сергей Гринев, к свооим обязанностям он приступил с завтрашнего дня. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя вместо уволенного в начале апреля Леонида Пикмана. В театре Сергей Гринев работает с 2017 года в качестве главного дирижера. Он обучался в Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова. А в 2009-м с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование. До «Царицынской оперы» работал в Шахтинском музыкальном колледже, Национальном симфоническом оркестре Республики Северная Осетия, Ростовском государственном музыкальном театре, Астраханском государственном театре оперы и балета, Астраханской государственной филармонии. Также Сергей Гринев преподавал в Астраханской государственной Консерватории по классу «Оперная подготовка».