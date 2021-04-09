В Волгограде «Царицынская опера» осталась без директора: театралы недовольны решением

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде директор «Царицынской оперы» Леонид Пикман оставил свою должность. Он руководил театром в Краснооктябрьском районе около семи лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, Леонида Пикмана уволил по своей инициативе комитет культуры Волгоградской области. Причины такого решения не уточняются.

Волгоградцы, обсуждая увольнение руководителя «Царицынской оперы» в социальных сетях, считают, что имел место быть конфликт с комитетом культуры. Представителям театра и театральной общественности области даже предлагают написать письмо на имя губернатора и руководства культуры страны с просьбой вернуть Леонида Пикмана на должность директора оперы. Такое сообщение появилось на странице «Культурная жизнь Волгограда».

Леонид Пикман возглавлял «Царицынскую оперу» с 2014 года. До этого времени он не работал в театральной сфере. Он занимал должности в администрации Волгограда и области, работал в налоговой сфере. Леонид Пикман был первым заместителем главы Городищенского района, заместителем мэра Волжского. С июня 2012 по апрель 2013 года он трудился заместителем главы администрации Волгограда по финансово-экономическим вопросам.

Напомним, на этой неделе увольнение произошло и в другом волгоградском учреждении Мельпомены. Художественный руководитель молодежного театра Владимир Бондаренко оставил свою должность по собственному желанию, он сосредоточится на работе главным режиссером Нового экспериментального театра.