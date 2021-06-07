Решили после посиделок в гараже: в Волгограде предлагают провести референдум по изменению меридиана

Волгоградцы предложили вместе со временем поменять в регионе меридиан Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградцы не стесняются в предложении самых разных инициатив. Некоторые из них действительно волнуют граждан, а другие выглядят как ирония. Группа активистов решила, что через Волгоградскую область проходит не тот меридиан. Как сообщает «КП-Волгоград», она опубликовала на онлайн-платформе для размещения петиций предложение о проведении в регионе референдума за перенос 45 меридиана в Волгоградской области на 15 градусов на запад. По мнению авторов инициативы, тогда можно будет закончить все споры о нужном для региона часовом поясе. А идея петиции родилась спонтанно.

- Посидели мы с друзьями как-то в гараже, прикинули и нашли решение. Нужно не просто часовой пояс переносить, а вместе с меридианом передвинуть. Взять и перенести 45-й меридиан на 15 градусов на запад, и тогда у нас в Волгоградской области будет точно проходить 60-й меридиан и можно будет законно жить по своему часовому поясу UTC+4, - уверены неравнодушные волгоградцы.

В тексте петиции активисты уверены, что волгоградские законы позволяют «двигать» меридианы. Главное, по их мнению, нужно «позаковыристее» придумать вопрос на референдум. А собрать необходимое количество голосов – тоже не проблема. Но просят поддержать их.

- А если не понравится кому-то, то через два года соберём референдум за перенос меридиана обратно, вместе с часовым поясом, конечно, - добавляют авторы петиции.

Пока что инициатива за референдум по смене меридиана в Волгоградской области набрала только 16 голосов. Наверняка большинство волгоградцев приняли ее за шутку или за насмешку над сбором подписей за референдум о времени. Только инициативная группа, выступающая за возвращение региона в 4-ю часовую зону, не шутила и по-настоящему собрала более 40 тысяч подписей в поддержку нового волеизъявления волгоградцев. Сейчас подписные бланки проверяет избирательная комиссия Волгоградской области.