С 7 июня на севере Волгограда отключат горячую воду

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. «Концессии теплоснабжения» вовсю готовятся к предстоящему отопительному сезону, проверяют теплосети. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию, с 7 июня горячей воды не будет в Краснооктябрьском районе на двух улицах – Прибалтийской и проспекте Волжском. Жителям двух десятков многоэтажных домов до 11 июня придется греть воду в кастрюлях (полный список домов).

Напомним, со 2 июня неудобства терпят жители центра, проживающие на Кубанской, также горячей воды нет в лицее №5. Включение планируется 15 июня.

С 3 по 16 июня жители Кировского района вынуждены купаться в тазиках. Речь о домах по улицам Кирова, Тополевая, Козака, Минина, 64 Армии.