Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2021: список адресов, даты

Горячей воды не будет от двух дней до двух недель. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Коммунальщики в Волгограде продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Поэтому в июне 2021 года тысячи волгоградцев от двух дней до двух недель будут сидеть без горячей воды и купаться в тазиках. Затронут отключения шесть районов города – Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный, Ворошиловский и Кировский.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», без временных отключений горячей воды в Волгограде не обойтись. В то время пока горожане сидят без удобств, рабочие проводят гидравлические испытания теплосетей, модернизацию и планово-предупредительный ремонт котельных, центральных тепловых пунктов и оборудования, меняют ржавые трубы на новые. Все это – гарантия того, что будущей зимой в дома будут стабильно подаваться тепло и горячая вода.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 15 по 25 июня 2021 .06-25.06

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 8, 16;

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

С 25 июня по 8 июля 2021

ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13;

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития);

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 7 по 11 июня 2021

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12;

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

с 17 по 28 июня 2021

ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116;

ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16;

ул. Римского-Корсакова, 8;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 29 июня по 9 июля 2021

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8;

02.06-15.06

ул. Кубанская, 15, 15А;

лицей №5 (Кубанская, 20);

с 15 по 25 июня 2021

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;

ул. Селенгинская, 9, 11, 16;

ул. Х. Нурадилова, 7;

С 29 июня по 9 июля 2021

пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8;

С 30 июня по 13 июля 2021

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25;

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 2 по 15 июня 2021

ул. Циолковского, 2;

ул.Калинина, 11;

С 2 по 15 июня 2021

ул. Чигиринская, 2;

ул. Ардатовская, 2;

ул. Буханцева, 48, 50, 66;

ул. Клубная, 13;

С 9 по 10 июня 2021

Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;

Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;

Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;

Ардатовская, 16;

Череповецкая, 11/4, 11/5.

С 14 по 24 июня 2021

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Канунникова, 9;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Иркутская, 8;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Ким, 18;

ул. Ковровская, 4;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Гомельская, 1

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 3 по 16 июня 2021

ул. Кирова, 74, 86а;

ул. Тополёвая, 9.

С 3 по 16 июня 2021

ул. Козака, 96;

ул. К.Минина, 86;

ул. 64-й Армии, 22а;

С 24 июня по 7 июля 2021

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78;

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77;

ул. Р. Люксембург, 5, 9;

ул. Черемшанская, 28а;

ул. Кедровая, 19, 21.