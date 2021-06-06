«Такое счастье выпадает не всем»: семья из Швеции приютила бродячего пса из Волгограда

До и после. Фото: волонтеры.

Волгоградский приют «Хвостики» известной зоозащитницы Юлии Пильщиковой активно занимется пристройством бездомных животных за границу. Благодаря сотрудничеству с шведским фондом «Русские спасенные собаки» («Russian rescued dogs»), волонтеры подарили иностранным семьям не одного питомца. Причем и пандемия не стала преградой. «КП-Волгоград» писала много добрых историй от Юлии и ее единомышленников. Это очередная.

Пса по кличке Клавдий Юлия спасала в феврале, подобрала с улицы. Новый житель приюта несколько месяцев жил в вольере, но ему очень быстро нашли дом.

- Я всегда особенно радуюсь, когда дом находят собаки обычной наружности. Таких, как наш Клавдий, очень много. Но такое счастье совсем выпадает не всем! – поделилась эмоциями Юлия.

Тако и его новая семья. Фото: волонтеры.

Шведы дали псу новую кличку – Тако.

- Они собак очень любят, отношение там другое. Теперь Тако купается в море, спит на кровати и у него есть своя собственная семья.

Отметим, что волгоградские приюты «Помощь Бучу и домашним животным» и «Хвостики» существуют за счет пожертвований, всегда нуждаются в помощи, так как пытаются решить острую проблему бродячих собак в Волгограде самостоятельно.