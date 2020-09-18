«Десант добрался до Швеции»: волгоградским собакам в коронавирус открыты все границы

Шведские семьи очень любят русских собак. Фото: волонтеры приют "Помощь Бучу"

«Наш десант из семи собак добрался до Швеции! У нас каждая отправка сродни катастрофе, столько сил и нервов потрачено, но оно того стоит!» - поделились радостной новостью волгоградские волонтеры приюта «Помощь Бучу и домашним животным».

Это не первый «десант», и не последний обещают зоозащитники, которые благотворно сотрудничают с шведским фондом «Русские спасенные собаки» («Russian rescued dogs»). Да-да, такой существует в Швеции, и не один. Все это очень контрастно выглядит на фоне происходящего в Волгограде, где бездомных животных более 20 тысяч.

ШВЕДЫ ЛЮБЯТ РУССКИХ СОБАК

Из-за коронавирусной пандемии границы закрыты, но волонтеры уже давно нашли удобную лазейку для отправки братьев наших меньших за границу. Перевозят собак как коммерческий груз. Сначала оформляют много документов, и не только ветеринарные. Ведь на границе все серьезно проверяется.

После долгого путешествия - в новую семью. Фото: волонтеры приют "Помощь Бучу"

- Мы отправляем питомцев сначала в Москву, потом с пакетом документов передаем уже проверенному перевозчику, тот пересекает границу, добирается до Латвии, затем на пароме до Швеции, и оттуда, например, в Стокгольм. Там собак встречают сотрудники фонда, которые передают их новым владельцам, - рассказала «КП-Волгоград» Елена Волконская.

Звучит все легко и просто, но трудностей на самом деле очень много. По признаниям зоозащитников, одних документов нужно собрать столько, словно через границу перевозят не животных, а «крыло от боинга».

Парадокс: в Волгограде эти собаки живут на улицах, а шведские семьи готовы подарить им крышу над головой и любовь. Фото: волонтеры приют "Помощь Бучу"

- Фонд серьезно подходит и к выбору хозяев. Вообще в Швеции очень любят русских собак. Они интересуются их судьбами и иногда после первого просят второго питомца. Перед пристройством шведская семья присылает видео, рассказывает о себе, условиях жизни. Потом они заполняют анкету, заключают договор, - продолжает волонтер Елена.

СОБАКА ДОЛЖНА БЫТЬ КОНТАКТНОЙ

Конечно, не каждому выпадает «счастливый билет». В приюте более 300 собак и он существует за счет самих волгоградцев. Выбирают только тех питомцев, которые адаптированы и социализированы.

- Это здоровые собаки, которые приучены к выгулу, поездке в машине, также адекватно реагируют на раздражители, - говорит волонтер Елена Волконская. – Так, наша звезда Шарлотта поехала в отличную семью с другом стафом, Агата уехала второй собакой к нашей Тельме, которая живёт в Швеции уже 2 года. Фаину ждали 4 месяца и, наконец, дождались. Феня уехала в большую семью, которая живёт на ферме, а Барби приехала в дом, где есть ещё одна хвостатая подружка. Зуля попала в семью, где мама из Финляндии, а папа из России.

Седьмой подопечный Тернер будет искать новый дом уже на месте, его взяли на кураторство. Волонтеры отмечают высокую ответственность шведов по отношению к животным. Там их заводят не для красоты, не плодят и не выбрасывают, как у нас.

Радостная встреча! Фото: волонтеры приют "Помощь Бучу"

Волгоградские приюты «Помощь Бучу и домашним животным». и «Хвостики: помощь бездомным животным» всегда нуждаются в помощи, так как пытаются решить острую проблему бродячих собак в Волгограде исключительно своими усилиями. Актуальную информацию можно найти по ссылкам на странички в соцсетях.