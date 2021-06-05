Сезон дождей продолжается: какая погода будет в Волгограде и области 6 июня

Воскресенье в Волгограде будет дождливым Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области сезон дождей с порывистым ветром задерживается. Завершается первая неделя июня. Но погода не совсем летняя. Не стоит ждать жары и в воскресенье. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 6 июня в регионе ожидается переменная облачность. В Волгограде и области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах стоит ждать грозы.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

По Волгоградской области температура воздуха в ночные часы составит +9...+14º. Завтра днем не будет теплее +19...+24º. В Волгограде в ночь на воскресенье +12...+14º. Днем воздух прогреется максимум +21...+23°.

Отметим, 5 июня кратковременный ливень устроил потоп на ряде улиц в разных районах Волгограда.