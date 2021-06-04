Рабочие показали, как златка поедает деревья в Волгограде

Жук безжалостно поедает растения в центре города Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На улице Чуйкова в центре Волгограда идет массовая вырубка деревьев. К сожалению, растения пострадали от вредителя - ясеневой изумрудной узкотелой златки. Из-за этих опасных подкарантинных жуков рабочие не только вырубают ясени, но и сжигают их. Это необходимо для того, чтобы златка не перекинулась на здоровые растения. Она безжалостно наносит урон зеленым ясеням. Рабочие показали, как инвазивный вид жуков поедает деревья в Волгограде. Выглядит неприятно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, златка сначала поразила старые деревья. Затем вредитель перекинулся на молодые деревья. На участке улицы Чуйкова рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва» за последние годы высадили около 150 саженцев.

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