Рабочие показали, как златка поедает деревья в Волгограде

Жук безжалостно поедает растения в центре города
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На улице Чуйкова в центре Волгограда идет массовая вырубка деревьев. К сожалению, растения пострадали от вредителя - ясеневой изумрудной узкотелой златки. Из-за этих опасных подкарантинных жуков рабочие не только вырубают ясени, но и сжигают их. Это необходимо для того, чтобы златка не перекинулась на здоровые растения. Она безжалостно наносит урон зеленым ясеням. Рабочие показали, как инвазивный вид жуков поедает деревья в Волгограде. Выглядит неприятно.
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, златка сначала поразила старые деревья. Затем вредитель перекинулся на молодые деревья. На участке улицы Чуйкова рядом с музеем-панорамой «Сталинградская битва» за последние годы высадили около 150 саженцев.
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