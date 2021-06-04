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Общество4 июня 2021 12:38

В Волгограде массово вырубают деревья на улице Чуйкова

Большие ясени пострадали от заражения ясеневой изумрудной узкотелой златкой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На набережной рубят большие деревья.

На набережной рубят большие деревья.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде начали вырубать десятки деревьев на улице Чуйкова. С утра 4 июня на набережной у музея-панорамы «Сталинградская битва» слышен надрывный звук пилы. Сотрудники «Волгоградзеленхоза» зачищают старые ясени, которые погибли из-за опасного подкарантинного вредителя - ясеневой изумрудной узкотелой златки. Все зараженные деревья будут не только вырубать, но и сжигать. Если этого не сделать, пострадать и погибнуть могут все ясени в округе. В соседнем Волжском уже не спасти более тысячи деревьев.

Так выглядят пораженные златкой стволы.

Так выглядят пораженные златкой стволы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деревья уже засохли - их не спасти.

Деревья уже засохли - их не спасти.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ствол поражен вредителем.

Ствол поражен вредителем.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вото тот самый жучок, из-за которого погибли ясени.

Вото тот самый жучок, из-за которого погибли ясени.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Первыми пострадали старые и ослабленные деревья, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Чтобы вредитель не перекинулся на молодые деревья (только на этом участке улицы Чуйкова за последние годы высажено порядка 150 саженцев) проводят санитарный снос погибших деревьев с последующим сожжением пораженной древесины.

Всю древесину зараженных деревьев собирают, чтобы сжечь.

Всю древесину зараженных деревьев собирают, чтобы сжечь.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большая часть деревьев погибла у музея-панорамы.

Большая часть деревьев погибла у музея-панорамы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зеленую зону вдоль панорамы оголили.

Зеленую зону вдоль панорамы оголили.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Такую картину можно наблюдать в разных местах на Чуйкова.

Такую картину можно наблюдать в разных местах на Чуйкова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чем же так опасны эти уничтожающие ясени жучки? Специалисты отмечают, что златка с огромной скорость поражает большие площади ствола. В результате на коре появляются вздутия и трещины, а внутри ствола – полости. Всего за год - два дерево погибает. При этом обнаруживают вредителя только тогда, когда он уже сделал свое черное дело и ясень начинает усыхать.

Деревья массово погибли от жучка.

Деревья массово погибли от жучка.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Древесину будут сжигать, чтобы зараза не пошла дальше.

Древесину будут сжигать, чтобы зараза не пошла дальше.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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