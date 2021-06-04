В Волгограде массово вырубают деревья на улице Чуйкова

На набережной рубят большие деревья. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде начали вырубать десятки деревьев на улице Чуйкова. С утра 4 июня на набережной у музея-панорамы «Сталинградская битва» слышен надрывный звук пилы. Сотрудники «Волгоградзеленхоза» зачищают старые ясени, которые погибли из-за опасного подкарантинного вредителя - ясеневой изумрудной узкотелой златки. Все зараженные деревья будут не только вырубать, но и сжигать. Если этого не сделать, пострадать и погибнуть могут все ясени в округе. В соседнем Волжском уже не спасти более тысячи деревьев.

Так выглядят пораженные златкой стволы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деревья уже засохли - их не спасти. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ствол поражен вредителем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вото тот самый жучок, из-за которого погибли ясени. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Первыми пострадали старые и ослабленные деревья, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Чтобы вредитель не перекинулся на молодые деревья (только на этом участке улицы Чуйкова за последние годы высажено порядка 150 саженцев) проводят санитарный снос погибших деревьев с последующим сожжением пораженной древесины.

Всю древесину зараженных деревьев собирают, чтобы сжечь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большая часть деревьев погибла у музея-панорамы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зеленую зону вдоль панорамы оголили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Такую картину можно наблюдать в разных местах на Чуйкова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чем же так опасны эти уничтожающие ясени жучки? Специалисты отмечают, что златка с огромной скорость поражает большие площади ствола. В результате на коре появляются вздутия и трещины, а внутри ствола – полости. Всего за год - два дерево погибает. При этом обнаруживают вредителя только тогда, когда он уже сделал свое черное дело и ясень начинает усыхать.

Деревья массово погибли от жучка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ