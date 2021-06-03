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Происшествия3 июня 2021 20:49

В Волгограде у многоэтажки нашли тело 20-летнего молодого человека

Следственные органы проводят проверку
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сегодня, 3 июня, в южной части Волгограда у многоэтажного дома обнаружили тело 20-летнего мужчины. Очевидцы сообщили о трагедии в правоохранительные органы. В настоящий момент в обстоятельствах смерти молодого человека разбираются следственные органы. Известно, что погибший снимал квартиру на восьмом этаже.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, еще одна трагедия случилась в Ворошиловском районе, где так же случайные прохожие нашли тело 26-летнего волгоградца.