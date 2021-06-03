Опознали по тату: пропавшего после корпоратива в «Миле» волгоградца нашли мертвым на улице

Фото: Лиза Алерт

Сегодня волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 26-летнего волгоградца Вячеслава Залипаева, который пропал в ночь на 26 мая сразу после корпоратива в кафе «Миля». Как удалось выяснить «КП-Волгоград», случайные прохожие обнаружили тело мужчины на улице в Ворошиловском районе города-героя. Он покончил с собой.

Напомним, сразу же после исчезновения Вячеслава его родственники обратились в правоохранительные органы, а 1 июня СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Но близкие надеялись найти волгоградца живым. Рассказали, что одна из особых примет – татуировка на левой ноге в виде енота в очках и с шарфом красного цвета. Собственно, именно по ней изначально и опознали мужчину.

В волгоградском следкоме также подтвердили информацию о смерти пропавшего.

- Местонахождение мужчины установлено. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер. Обстоятельства причины гибели будут установлены после судебно-медицинской экспертизы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.