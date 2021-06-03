В центре Волгограда при буксировании «ВАЗ» оторвался от троса и влетел в столб: водителя госпитализировали

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 3 июня, аварией обернулись буксирование аварийного автомобиля в Волгограде. В 15.40 на проспекте Ленина в Центральном районе 40-летний водитель ехал на «Ладе Ларгус». Его автомобиль буксировал машину «ВАЗ-2111». Во время движения прямо на перекрестке с улицей Гагарина трос оборвался. «Одиннадцатая» была буквально неуправляемой. С проезжей части «ВАЗ» въехал в световую опору, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- За рулем «ВАЗ-2111» был водитель 1988 года рождения, который получил травмы, - добавили в региональном Главке МВД.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. По кадрам видно, как оторвавшийся от троса автомобиль едва не наехал на людей, которые стояли на пешеходной зоне на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина.

Напомним, утром 3 июня в Советском районе «ВАЗ-2107» влетел в столб. Водителю стало плохо за рулем. В результате аварии он скончался.