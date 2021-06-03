Стало плохо за рулем: в Волгограде водитель «ВАЗа» погиб после столкновения со столбом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 3 июня, в Советском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Авария случилась на Университетском проспекте в 10.50. 60-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» ехал в сторону Кировского района. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, напротив дома №92 по проспекту Университетский мужчина не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. После этого «семерка» ударилась с проезжавшей «Ладой Веста». В результате происшествия погиб водитель «ВАЗ-2107».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В больницу увезли была пассажирку влетевшей в фонарь легковушки. По ее словам, водителю за рулем стало плохо. Возможно, из-за этого автомобиль съехал с дороги и устроил ДТП. Инспекторы ГИБДД на месте аварии выясняют все обстоятельства случившегося. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.