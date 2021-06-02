Следователи начали проверку из-за смерти подростка в волгоградском лагере

Следователи выехали на место трагедии.

В Волгограде следователи регионального СУ СКР начали доследственную проверку после смерти в детском лагере «Орленок» 16-летней девушки. Как сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении, вечером 2 июня на место происшествия в Красноармейском районе города выехала следственно-оперативная группа СКР, следователи-криминалисты и оперативники полиции.

- Для установления причины смерти тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Снежана Тихонова.

Смена в лагере «Орленок», который находится на территории Волгограда, началась всего четыре дня назад - 30 мая. По предварительным данным, девушка чувствовала себя нормально. Но 2 июня после ужина ей вдруг стало плохо. А потом она внезапно потеряла сознание в комнате, где проводила вечер с соседками. Подростки позвали лагерного медика, та вызвала скорую. Девушку откачивали почти полчаса, но безуспешно. Школьница так и не пришла в сознание и скончалась.

Все обстоятельства этой трагедии предстоит выяснить следователям. Остальные профильные службы тоже начали проверку.