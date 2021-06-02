16-летняя девушка внезапно умерла в лагере в Волгограде

Причины смерти установят эксперты. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Трагедия случилась вечером 2 июня в детском оздоровительном лагере «Орленок» на юге Волгограда. 16-летняя девушка внезапно потеряла сознание и умерла. Врачи реанимировали ее 25 минут, но спасти так и не смогли - у подростка резко развилось патологическое состояние.

Этим вечером школьница была в комнате вместе с подружками-соседками. После ужина ей было не по себе. По словам девочек, Алина (имя изменено) вдруг потеряла сознание. В себя она не приходила, дети подняли тревогу. Прибежали взрослые и медик.

- На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря «Орленок», также оперативно (в установленные всеми нормативами сроки) приехала бригада скорой помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения.

Врачи оказались бессильны, хотя почти полчаса реанимировали девушку, пытаясь вытащить ее с того света. Они так и не смогли привести ее в чувства, и в итоге зафиксировали остановку сердца.

Никаких следов насильственной смерти, каких-либо явных признаков употребления алкоголя и наркотиков в ходе предварительной проверки не нашли.

- У девочки не было прямых противопоказаний для нахождения в лагере, - подчеркивают врачи.

Точную причину смерти юной волгоградки установит экспертиза. Сейчас все профильные службы проводят в лагере проверки. Следователи регионального СУ СКР также начали доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

В Волгоградской области это далеко не первый случай, когда дети неожиданно умирают в лагере. Последнее ЧП случилось три года назад, во время ЧМ-2018. Во время утренней зарядки в лагере «Чайка» 12-летний Саша Бочков - здоровый, активный, увлекающийся боксом - потерял сознание на тренировке. В себя он так и не пришел. После выяснилось, что он и до этого терял сознание, а врачи все списывали на переутомление. В итоге возбудили уголовное дело.