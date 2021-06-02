По 15 лет тюрьмы грозит участникам волгоградской банды, которая продавала в рабство людей

Решения суда обвиняемые будут ждать под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительной заключение в отношении пятерых участников банды, которые продавали в рабство людей. Под суд идут волгоградцы в возрасте от 31 до 46 лет. Они подыскивали граждан без определенного места жительства, представлялись полицейскими и якобы увозили их в отдел для выяснения обстоятельств, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- На самом деле они продавали граждан жителям Республики Калмыкия и Астраханской области для работы на животноводческих фермах. Сумма так называемых сделок варьировалась в размере от 10 до 12 тысяч рублей за одного работника, - уточнили в прокуратуре.

Деятельность банды длилась с 2016 по 2020 год. Жертвами были признаны 4 мужчины и 3 женщины от 40 до 55 лет. Во время расследования уголовного дела двоих преступников уличили в грабеже. Они похищали телефоны потерпевших и также для продажи. Из фигурантов уголовного дела вину признал только один участник преступной группы.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по городу Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассматривать в Волгоградском областном суде. Его решения обвиняемые будут ждать в СИЗО. Каждому грозит до 15 лет тюрьмы.