Банда волгоградцев похищала людей и продавала в рабство фермерам

Жертвами похитителей стали 5 мужчин и 3 женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела, подробности которого шокируют: банда из пяти человек похищала людей и продавала в рабство фермерам. Бизнес процветал: жертвами работорговцев стали 9 человек от 40 до 56 лет – 5 мужчин и 3 женщины.

- По данным следствия, начиная с 2016 года и на протяжении четырех лет 42-летний житель Волгограда и двое его приятелей организовали и успешно осуществляли криминальный, но весьма прибыльный, бизнес - продавали людей в трудовое рабство, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Искали людей без определенного места жительства, алкоголиков. Размахивая удостоверениями сварщика, представлялись сотрудниками полиции и требовали сесть в машину. Некоторых пришлось уговаривать за бутылку. Но в основном потерпевшие не оказывали сопротивления.

- Избранная тактика позволяла участникам группы совершать свои преступления, избегая ответственности. Чтобы исключить возможность заявления в правоохранительные органы, обвиняемые отбирали у потерпевших мобильные телефоны, - сообщили в следкоме.

Затем «живой товар» везли в соседние регионы и продавали фермерам для работы на животноводческих точках. Те тоже не церемонились с рабами: при любом сопротивлении были электрошокером. Понятно, что ни о какой оплате труда речи не было.

В общей сложности похитители «работали» четыре года. В июле 2020-го преступников поймали сотрудники МВД и СК.

В банде было пять участников: троих поймали сразу, двоих позже. Их обвиняют по статьям «похищение человека двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия», «купля-продажа двух и более лиц в целях эксплуатации, совершенная с применением насилия организованной группой», «грабеж добытого преступным путем имущества», «грабеж».

- В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области, - добавила старший по взаимодействию со СМИ помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.